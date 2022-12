5e Insurrection poétique & pacifique Médiathèque le Château Plaisir Catégories d’évènement: Plaisir

5e Insurrection poétique & pacifique Médiathèque le Château, 23 juin 2018, Plaisir. 5e Insurrection poétique & pacifique Samedi 23 juin 2018, 09h30 Médiathèque le Château Samedi 23 juin / De 9h30 à 12h30 Dans les rues de Plaisir. Animation handicap moteur;handicap visuel;handicap auditif;handicap psychique mi;vi;hi;pi Médiathèque le Château 282, rue de la Bretéchelle 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France Sqybus : Lignes 6-8-9-10 Arrêt Marché, Eglise ou Mairie

0130961760 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-du-chateau.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). C’est toujours quand tu es là qu’il se passe quelque chose Après Montigny, Magny-les-Hameaux, Trappes et Voisins, des écoliers et collégiens, mais aussi des adultes ayant suivi des ateliers dans les bibliothèques du Château et de la Mosaïque à Plaisir, descendent dans les rues pour un moment festif et coloré afin de manifester leur bonheur à dire des poèmes appris avec le rhapsode Yves Gaudin, grand maître d’œuvre de ce carnaval des mots et des langues. Départ : école Primaire François Rabelais, rue du petit Bois Un projet coréalisé par les médiathèques du Château et de la Mosaïque et les Itinéraires poétiques, avec le soutien de la ville de Plaisir. Accès libre

