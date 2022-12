À la manière de Christian Voltz Médiathèque le Château Plaisir Catégories d’évènement: Plaisir

Création numérique à la manière de Christian Voltz proposé dans le cadre de l'exposition de Bric et d'Broc

Médiathèque le Château
282, rue de la Bretéchelle
78370 Plaisir

Christian Voltz écrit et illustre de nombreux albums de littérature jeunesse publiés entre autres aux Éditions du Rouergue, au Seuil, et Didier jeunesse. Réalisés à partir de matériaux de récupération (fil de fer, laine, bois, tissus, objets divers et variés), ses personnages cocasses se repèrent de loin et ses illustrations singulières renvoient à un jeu constant entre le texte et l'image. Toutes ses réalisations sont photographiées par son comparse Jean-Louis Hess pour être publiées. Essayez vous aussi de rivaliser d'imagination dans le cadre de cet atelier.

Public : 8 – 12 ans
Médiathèque du Château
Salle Béjart / Cour des Communs du Château

Dates et horaires : 18 avril 2018, 14h00-17h30

