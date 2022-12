De Bric et d’Broc: une exposition de Christian Voltz Médiathèque le Château Plaisir Catégories d’évènement: Plaisir

Yvelines

De Bric et d'Broc: une exposition de Christian Voltz
7 – 21 avril 2018
Médiathèque le Château

Entrée libre

Une exposition unique qui reprend les illustrations de quelques albums phares de Christian Voltz. Bricoles, récup' et p'tits boulons vous entrainent dans cet univers drôle et poétique.

Médiathèque le Château
282, rue de la Bretéchelle
78370 Plaisir

0130961760 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-du-chateau.aspx Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). Fils de fer, morceaux de bois, mottes de terre et bouts de laine, … Autant d’objets de récup’ dont se sert Christian Voltz pour créer un univers totalement unique, drôle , rempli de personnages truculents et de grands animaux. Du petit bonhomme grognon à la fermière acariâtre, les personnages tout aussi comiques que sensibles prennent toute leur dimension grâce à la mise en volume des illustrations. Christian Voltz, tout à la fois auteur, illustrateur et plasticien, nous interroge sur les questions essentielles de la vie : la responsabilité individuelle, l’amour, la mort, le paraître, la guerre… Poésie, tendresse, délicatesse et humour sont l’essence de son travail. Dans cette exposition, le jeune public peut découvrir aussi bien les originaux de 6 albums publiés que des sculptures en volume (de type mobile), des ektachromes (pour l’étape des photos), et un parcours en 14 panneaux expliquant le processus de travail de l’artiste. Une exposition pleine de fantaisie, d’originalité et de créativité artistique, qui nous fait découvrir le travail particulier des illustrations en volume.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-04-07T10:00:00+02:00

2018-04-21T18:00:00+02:00

