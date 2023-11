Café BD Médiathèque Le Chambon-sur-Lignon, 18 novembre 2023, Le Chambon-sur-Lignon.

Le Chambon-sur-Lignon,Haute-Loire

Autour d’un café ou d’un thé, venez discuter BD, partager vos coups de coeur et découvrir nos derniers achats..

2023-11-18 10:30:00 fin : 2023-11-18 . .

Médiathèque

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Over a cup of coffee or tea, come and discuss comics, share your favorites and discover our latest purchases.

Tomando un café o un té, venga a charlar sobre cómics, a compartir sus favoritos y a enterarse de nuestras últimas adquisiciones.

Bei einer Tasse Kaffee oder Tee können Sie über Comics diskutieren, Ihre Favoriten mitteilen und unsere neuesten Einkäufe entdecken.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon