Bébés lecteurs Médiathèque Le Chambon-sur-Lignon, 7 novembre 2023, Le Chambon-sur-Lignon.

Le Chambon-sur-Lignon,Haute-Loire

Lectures et comptines pour les tout-petits traduites simultanément en langue des signes par Brigitte Baumié..

2023-11-07 10:00:00 fin : 2023-11-07 . .

Médiathèque

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Readings and rhymes for toddlers simultaneously translated into sign language by Brigitte Baumié.

Lecturas y rimas para niños pequeños traducidas simultáneamente al lenguaje de signos por Brigitte Baumié.

Lesungen und Reime für Kleinkinder, die von Brigitte Baumié simultan in die Gebärdensprache übersetzt werden.

