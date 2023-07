Quartiers d’été Médiathèque Le Chambon-sur-Lignon, 18 juillet 2023, Le Chambon-sur-Lignon.

Le Chambon-sur-Lignon,Haute-Loire

Atelier lego pour adultes ! venez réaliser votre composition florale car les legos ce n’est pas que pour les enfants !.

2023-07-18 10:00:00 fin : 2023-07-18 12:00:00. .

Médiathèque

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Lego workshop for adults! Come and make your own flower arrangement, because legos aren’t just for kids!

Taller de Lego para adultos. Ven a hacer tu propio arreglo floral, ¡porque los legos no son sólo cosa de niños!

Lego-Workshop für Erwachsene! Kommen Sie und gestalten Sie Ihr Blumenarrangement, denn Legos sind nicht nur für Kinder!

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme du Haut-Lignon