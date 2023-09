Cet évènement est passé De l’eau la nuit Médiathèque Le Blanc Catégories d’Évènement: Indre

Le Blanc De l’eau la nuit Médiathèque Le Blanc, 18 septembre 2023, Le Blanc. Le Blanc,Indre Tournée musicale à vélo en Brenne.

Lundi 2023-09-18 18:30:00 fin : 2023-09-18 . EUR.

Médiathèque

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire



Brenne musical bike tour Recorrido musical en bicicleta por el Brenne Musikalische Fahrradtour durch die Brenne Mise à jour le 2023-09-16 par Destination Brenne Détails Catégories d’Évènement: Indre, Le Blanc Autres Lieu Médiathèque Adresse Médiathèque Ville Le Blanc Departement Indre Lieu Ville Médiathèque Le Blanc latitude longitude 46.6334541;1.06472568

Médiathèque Le Blanc Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le blanc/