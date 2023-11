Hanta RA à Anet (28) Médiathèque L’Atelier Anet, 8 novembre 2023, Anet.

Les deux frères et l’ogre – conte dansé de Madagascar

Une version malgache originale et facétieuse du Petit Poucet, où, malgré leur handicap, deux frères vont échapper à leur funeste destin en affrontant un ogre des plus redoutables ! Grâce à leur esprit solidaire ils vont accomplir un exploit que les fameux guerriers Sakalava n’auront pas réussi. Il y a aussi une histoire avec un autre être monstrueux : “Rien qu’une tête” qui n’a pas de corps ! Des histoires surprenantes racontées par un art de la parole et de la danse des plus expressifs.

Dans le cadre de la thématique annuelle du canton d’Anet : les monstres.

Médiathèque L'Atelier Passage Lemaître, 28260 Anet Anet 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

