La médiathèque fête ses 10 ans Médiathèque Laruns, 1 décembre 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

Venez célébrer les 10 ans de la médiathèque de Laruns.

Au programme :

– Mot d’accueil du maire

– Présentation du futur projet d’aménagement et de développement

– Pot de l’amitié.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . .

Médiathèque Rue du Général de Gaulle

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and celebrate the 10th anniversary of the Laruns media library.

On the program:

– Welcome from the mayor

– Presentation of the future planning and development project

– Pot de l’amitié

Venga a celebrar los 10 años de la biblioteca multimedia de Laruns.

En el programa:

– Bienvenida del alcalde

– Presentación del futuro proyecto de planificación y desarrollo

– Una copa amistosa

Feiern Sie mit uns das 10-jährige Bestehen der Mediathek in Laruns.

Auf dem Programm stehen:

– Begrüßung durch den Bürgermeister

– Vorstellung des zukünftigen Raumordnungs- und Entwicklungsprojekts

– Umtrunk

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées