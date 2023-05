C’est pas du vélo, c’est du cyclisme ! Cie Monde à part Médiathèque, 10 juin 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

Raymond, Jeannie et Fausto rendent hommage à leur grand-père célébrant

sa carrière et son palmarès. Ensemble, ils rejouent les courses de leur aïeul, des plus célèbres “classiques” à la Grande Boucle –. Un hommage qui nous emmène

dans un univers tout à la fois tendre, baroque, nostalgique et déjanté ! Un spectacle à la frontière du conte, du théâtre de rue et de la ‘’bidouille’’ manipulée !

Embarquement assuré pour le meilleur et pour le pire dans une épopée sportive d’un homme qui a tout ‘’presque failli gagner’’.

Réservations conseillées..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . EUR.

Médiathèque Rue du général de Gaulle

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Raymond, Jeannie and Fausto pay tribute to their grandfather celebrating

his career and his achievements. Together, they replay their grandfather’s races, from the most famous « classics » to the « Grande Boucle ». A tribute that takes us

in a universe at once tender, baroque, nostalgic and crazy! A show at the border of storytelling, street theater and manipulated « bidouille »!

A guaranteed boarding for the best and for the worst in a sports epic of a man who almost won everything.

Reservations recommended.

Raymond, Jeannie y Fausto rinden homenaje a su abuelo celebrando

su carrera y sus logros. Juntos, repiten las carreras de su abuelo, desde las « clásicas » más famosas hasta la « Grande Boucle ». Un homenaje que nos transporta

un homenaje que nos transporta a un universo a la vez tierno, barroco, nostálgico y loco Un espectáculo a caballo entre la narración, el teatro de calle y la manipulación

Seguro que se embarcará para lo mejor y para lo peor en la epopeya deportiva de un hombre que casi lo ganó todo.

Se recomienda reservar.

Raymond, Jeannie und Fausto ehren ihren Großvater, indem sie seine

seine Karriere und seine Erfolge. Gemeinsam spielen sie die Rennen ihres Großvaters nach, von den berühmtesten Klassikern bis zur Grande Boucle? Eine Hommage, die uns mitnimmt

in eine Welt, die gleichzeitig zärtlich, barock, nostalgisch und verrückt ist! Ein Spektakel an der Grenze zwischen Märchen, Straßentheater und manipulierter Bidouille!

Das sportliche Epos eines Mannes, der fast alles gewonnen hätte, wird in guten wie in schlechten Zeiten an Bord gehen.

Reservierungen werden empfohlen.

