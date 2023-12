De fil en aiguille Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux Catégories d’Évènement: Scorbé-Clairvaux

Vienne De fil en aiguille Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux, 22 décembre 2023, Scorbé-Clairvaux. De fil en aiguille 22 décembre 2023 – 26 avril 2024, les vendredis Médiathèque L’arche des mots Entré libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-22T15:00:00+01:00 – 2023-12-22T17:00:00+01:00

Fin : 2024-04-26T15:00:00+02:00 – 2024-04-26T17:00:00+02:00 Un espace d’échanges et de création personnelle ou collective autour des travaux d’aiguilles. Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie 86140 Scorbé-Clairvaux Scorbé-Clairvaux 86140 Lagaudet Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 93 54 84 [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 93 54 84 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.scorbe@grand-chatelleraul.fr »}] Détails Catégories d’Évènement: Scorbé-Clairvaux, Vienne Autres Code postal 86140 Lieu Médiathèque L'arche des mots Adresse 2 place de la mairie 86140 Scorbé-Clairvaux Ville Scorbé-Clairvaux Departement Vienne Age min 14 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque L'arche des mots Scorbé-Clairvaux Latitude 46.812599 Longitude 0.416172 latitude longitude 46.812599;0.416172

Médiathèque L'arche des mots Scorbé-Clairvaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/scorbe-clairvaux/