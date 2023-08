Marque page Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux Catégories d’Évènement: Scorbé-Clairvaux

Vienne Marque page Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux, 21 octobre 2023, Scorbé-Clairvaux. Marque page Samedi 21 octobre, 14h00 Médiathèque L’arche des mots Sur inscription L’art créatif à portée de tous avec un petit moment de partage et de détente autour de la création d’un marque-page.

Tout public à partir de 10 ans. Sur inscription. Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie 86140 Scorbé-Clairvaux Scorbé-Clairvaux 86140 Lagaudet Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 93 54 84 [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.scorbe-clairvaux@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 86 41 60 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:00:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Scorbé-Clairvaux, Vienne Autres Lieu Médiathèque L'arche des mots Adresse 2 place de la mairie 86140 Scorbé-Clairvaux Ville Scorbé-Clairvaux Departement Vienne Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque L'arche des mots Scorbé-Clairvaux latitude longitude 46.812599;0.416172

Médiathèque L'arche des mots Scorbé-Clairvaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/scorbe-clairvaux/