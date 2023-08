Marque ta page et autres ! Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux Catégories d’Évènement: Scorbé-Clairvaux

Vienne Marque ta page et autres ! Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux, 4 octobre 2023, Scorbé-Clairvaux. Marque ta page et autres ! 4 – 21 octobre Médiathèque L’arche des mots Entrée libre. Mme Michaud nous fait partager son hobby autour de la création en papier et carton… Cette exposition sera suivie d’un atelier créatif de réalisation d’un marque-page. Tout public. Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie 86140 Scorbé-Clairvaux Scorbé-Clairvaux 86140 Lagaudet Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 93 54 84 [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.scorbe-clairvaux@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 86 41 60 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T15:00:00+02:00 – 2023-10-04T18:00:00+02:00

2023-10-21T09:30:00+02:00 – 2023-10-21T12:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Scorbé-Clairvaux, Vienne Autres Lieu Médiathèque L'arche des mots Adresse 2 place de la mairie 86140 Scorbé-Clairvaux Ville Scorbé-Clairvaux Departement Vienne Age max 99 Lieu Ville Médiathèque L'arche des mots Scorbé-Clairvaux latitude longitude 46.812599;0.416172

