En musique du XIXème à nos jours. Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux Catégories d’Évènement: Scorbé-Clairvaux

Vienne

En musique du XIXème à nos jours. Médiathèque L’arche des mots, 23 mai 2023, Scorbé-Clairvaux. En musique du XIXème à nos jours. 23 mai – 9 juin Médiathèque L’arche des mots Entrée libre. Les instruments de musique du XIXème siècle à nos jours.

De la vielle au Banjo en passant par le Bodhran et le luth…une découverte visuelle de la musique grâce à la collection d’un musicien passionné.

Un univers à découvrir !

Tout public. Entrée libre. Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie 86140 Scorbé-Clairvaux Scorbé-Clairvaux 86140 Lagaudet Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 93 54 84 [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.scorbe-clairvaux@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 86 41 60 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-23T15:00:00+02:00 – 2023-05-23T18:00:00+02:00

2023-06-09T15:00:00+02:00 – 2023-06-09T18:00:00+02:00

