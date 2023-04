Atelier d’écriture médiathèque l’arc-en-ciel, 12 avril 2023, Landujan.

Atelier d’écriture Mercredi 12 avril, 15h30 médiathèque l’arc-en-ciel

Atelier écriture « Dis-moi dix mots »

Dans le cadre de la semaine de la langue française et de la Francophonie, on vous propose un atelier d’écriture le merctredi 12 avril à partir de 15h30.

Il s’agit avant tout de jouer avec les mots et d’écrire un texte court avec comme pistes d’imagination les dix mots choisis par l’opération nationale « Dis-moi dix mots » et la thématique « à tous les temps » ; et dans un second temps, de rendre visibles en les accrochants un peu partout dans la médiathèque.

Pour animer cet atelier et nous guider dans la création et dans l’écriture, nous aurons avec nous, la conteuse Marie Chiff’mine.

médiathèque l’arc-en-ciel 7 rue de montauban, 35360 Landujan Landujan 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T15:30:00+02:00 – 2023-04-12T17:00:00+02:00

2023-04-12T15:30:00+02:00 – 2023-04-12T17:00:00+02:00

© Ministère de la Culture