Festival Imagi’Nieul, fête de la marionnette – Spectacle Médiathèque l’Apostrophe Nantiat, 8 juillet 2023, Nantiat.

Nantiat,Haute-Vienne

“Des pas, des sons, des signes” par le Théâtre d’Illusia et le Grand Atelier #3 “été culturel 2023”. Vernissage de l’exposition. Médiathèque et espaces extérieurs..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 17:00:00. .

Médiathèque l’Apostrophe Rue de la Braconne

Nantiat 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



des pas, des sons, des signes? by Théâtre d?Illusia and Grand Atelier #3 ?été culturel 2023? Exhibition opening. Media library and outdoor spaces.

des pas, des sons, des signes? del Théâtre d’Illusia y el Grand Atelier #3 ?été culturel 2023? Inauguración de la exposición. Mediateca y espacios exteriores.

schritte, Klänge, Zeichen? des Illusia-Theaters und des Grand Atelier #3 Kultursommer 2023. Vernissage der Ausstellung. Mediathek und Außenanlagen.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT Monts du Limousin