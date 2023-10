Jeux vidéos & jeux de société en breton pour les ados Médiathèque L’Apostrophe Lannilis, 27 janvier 2024, Lannilis.

Jeux vidéos & jeux de société en breton pour les ados Samedi 27 janvier 2024, 14h00 Médiathèque L’Apostrophe Gratuit sur inscription

Une après-midi jeux vidéos à la médiathèque de Lannilis !

Les ados pourront découvrir la sélection de jeux vidéos et jeux de société proposée, et seront accompagnés en breton par Marie, animatrice à Ti ar Vro.

Médiathèque L'Apostrophe 5 Allée verte 29870 Lannilis Lannilis 29870 Finistère Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T14:00:00+01:00 – 2024-01-27T16:00:00+01:00

Jeux En breton

Ti ar Vro Bro-Leon