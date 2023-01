Jeux vidéos en breton pour les ados Médiathèque L’Apostrophe Lannilis Catégories d’Évènement: Finistère

Lannilis

Jeux vidéos en breton pour les ados Médiathèque L'Apostrophe, 28 janvier 2023, Lannilis.

Temps de jeu animé en breton par Marie, animatrice Médiathèque L’Apostrophe 5 Allée verte 29870 Lannilis Lannilis 29870 Finistère Bretagne Une après-midi jeux vidéos à la médiathèque de Lannilis !

Les ados pourront découvrir la sélection de jeux Nintendo Switch proposée par Thomas de la médiathèque, et seront accompagnés en breton par Marie, animatrice à Ti ar Vro. Un goûter sera offert vers 16h

2023-01-28T14:00:00+01:00

2023-01-28T16:00:00+01:00

