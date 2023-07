Les travailleurs de Beauce Médiathèque l’Apostrophe Chartres, 16 septembre 2023, Chartres.

En parallèle de l’exposition « Les nouveaux héros. Paul Richer et la sculpture du travail » au Musée des Beaux-arts de Chartres, des reproductions des photographies numérisées des fonds patrimoniaux de l’Apostrophe mettent en valeur les travaux agricoles et forestiers de la première moitié du XXe siècle.

L'Hôtel des Postes transformé en médiathèque est haut de près de 55m sur 33m de longueur. Le bâtiment en béton armé, à la charpente métallique est composé d'un beffroi à horloge avec encorbellements et d'une imposante rotonde dominant la place des Épars. Cet édifice éclectique s'inspire des constructions médiévales remises à l'honneur par Viollet-le-Duc et mêle des éléments néo-gothiques et Art Déco. La référence à la cathédrale est indéniable : de nombreux détails rappellent le style gothique tel qu'on peut le voir au clocher nord de la cathédrale.

Au niveau de la décoration de façade, une succession de mosaïques évoque l’histoire d’une lettre transportée par voie de terre, de fer, de mer et d’air et remise par un facteur à une paysanne beauceronne.

Depuis le perron et sous la mosaïque symbolisant la paix, le Général de Gaulle s’est adressé à la population en août 1944 à la libération de Chartres.

L’Hôtel des postes est inscrit au titre des monuments historiques depuis le 19 août 1994 ; ses grilles dans lesquelles sont insérées le sigle PTT (Postes Télégraphes et Téléphones) sont classées ainsi que les façades et toitures. L’édifice est labellisé « Architecture contemporaine remarquable ».

