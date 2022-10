La médiathèque, ancien Hôtel des Postes Médiathèque l’Apostrophe Chartres Catégories d’évènement: Chartres

Eure-et-Loir

La médiathèque, ancien Hôtel des Postes Médiathèque l’Apostrophe, 15 octobre 2022, Chartres. La médiathèque, ancien Hôtel des Postes Samedi 15 octobre, 10h30 Médiathèque l’Apostrophe

Groupe limité. Départ dans le hall d’accueil.

Journées nationales de l’architecture Médiathèque l’Apostrophe 1 boulevard Maurice-Viollette 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Bus arrêt Médiathèque ; parkings Coeur de ville ou cathédrale

02 37 23 42 00 https://mediatheque.chartres.fr/ L’Hôtel des Postes de style néo-gothique a été construit par Raoul Brandon de 1924 à 1927. Réhabilité en 2007 par Paul Chemetov, l’édifice a été labellisé « Patrimoine du XXe siècle » par le ministère de la Culture en 2016. L’Hôtel des Postes de style néo-gothique a été construit par Raoul Brandon de 1924 à 1927.

Réhabilité en 2007 par Paul Chemetov, l’édifice a été labellisé « Patrimoine du XXe siècle » par le Ministère de la Culture en 2016.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T10:30:00+02:00

2022-10-15T12:00:00+02:00 Médiathèque de Chartres

Détails Catégories d’évènement: Chartres, Eure-et-Loir Autres Lieu Médiathèque l'Apostrophe Adresse 1 boulevard Maurice-Viollette 28000 Chartres Ville Chartres lieuville Médiathèque l'Apostrophe Chartres Departement Eure-et-Loir

Médiathèque l'Apostrophe Chartres Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chartres/

La médiathèque, ancien Hôtel des Postes Médiathèque l’Apostrophe 2022-10-15 was last modified: by La médiathèque, ancien Hôtel des Postes Médiathèque l’Apostrophe Médiathèque l'Apostrophe 15 octobre 2022 Chartres Médiathèque l'Apostrophe Chartres

Chartres Eure-et-Loir