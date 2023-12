Spectacle jeune public « C’est une drôle d’histoire » Médiathèque Lapalisse, 20 décembre 2023 16:00, Lapalisse.

Voici la suite de l’histoire de Blanche Neige et de toute sa clique. Ils sont tous devenus toqués du ciboulot ! Un spectacle musical plein d’humour par les conteurs Philippe Guillaumin et Cathy Pelletier. Réservation indispensable..

2023-12-20 16:00:00 fin : 2023-12-20 . EUR.

Médiathèque Place Leclerc

Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The rest of Snow White. Musical humour tale by Philippe Guillaumin and Cathy Pelletier. Mandatory registration.

La historia de Blancanieves y su pandilla continúa. ¡Se han vuelto todos locos de remate! Un musical humorístico de los cuentacuentos Philippe Guillaumin y Cathy Pelletier. Reserva obligatoria.

Dies ist die Fortsetzung der Geschichte von Schneewittchen und ihrer ganzen Clique. Sie sind alle verrückt geworden! Eine humorvolle musikalische Darbietung der Erzähler Philippe Guillaumin und Cathy Pelletier. Reservierung erforderlich.

