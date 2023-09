Parlons livres Médiathèque Lapalisse Catégories d’Évènement: Allier

Lapalisse Parlons livres Médiathèque Lapalisse, 29 septembre 2023, Lapalisse. Lapalisse,Allier Organisé par la Médiathèque Pays de Lapalisse..

2023-09-29 18:00:00 fin : 2023-09-29 . .

Médiathèque Place du Maréchal Leclerc

Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by the Médiathèque Pays de Lapalisse. Organizado por la Médiathèque Pays de Lapalisse. Organisiert von der Mediathek Pays de Lapalisse. Mise à jour le 2023-09-06 par Office de tourisme du pays de Lapalisse Détails Catégories d’Évènement: Allier, Lapalisse Autres Lieu Médiathèque Adresse Médiathèque Place du Maréchal Leclerc Ville Lapalisse Departement Allier Lieu Ville Médiathèque Lapalisse latitude longitude 46.249;3.6347

Médiathèque Lapalisse Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lapalisse/