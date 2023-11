Silence on goûte de Noël Mediathèque Lamonzie-Saint-Martin, 20 décembre 2023, Lamonzie-Saint-Martin.

Lamonzie-Saint-Martin,Dordogne

SILENCE ON GOÛTE DE NOËL : « L’apprenti Père Noël » de Luc Vinciguerra / 1h 18min / Animation, Comédie. Pour les 3 / 7 ans.

Synopsis : Le Père Noël ne veut pas prendre sa retraite, mais le règlement est formel : il doit se choisir un apprenti qui le remplacera. Sélectionné parmi des millions d’enfants, l’heureux élu devra s’appeler Nicolas, être orphelin et avoir le cœur pur.

De l’autre côté de la terre, un petit garçon répond parfaitement à ces critères, mais son manque de confiance en lui et son vertige font un piètre candidat.

Le Père Noël acceptera-t-il l’idée de passer la main et aider son apprenti à prendre sa place ?

Gratuit – Sur Inscription..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . .

Mediathèque

Lamonzie-Saint-Martin 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



SILENCE ON A CHRISTMAS TASTE: « The Santa Claus Apprentice » by Luc Vinciguerra / 1h 18min / Animation, Comedy. Ages 3 / 7.

Synopsis: Santa Claus doesn’t want to retire, but the rules say he must choose an apprentice to replace him. Selected from millions of children, the lucky one must be called Nicolas, be an orphan and have a pure heart.

On the other side of the world, a little boy fits these criteria perfectly, but his lack of self-confidence and fear of heights make him a poor candidate.

Will Santa be willing to hand over the reins and help his apprentice take his place?

Free – Registration required.

SILENCIO EN UN SABOR DE NAVIDAD: « El aprendiz de Papá Noel » de Luc Vinciguerra / 1h 18min / Animación, Comedia. De 3 a 7 años.

Sinopsis: Papá Noel no quiere jubilarse, pero las reglas están claras: debe elegir a un aprendiz para sustituirle. Seleccionado entre millones de niños, el afortunado debe llamarse Nicolás, ser huérfano y tener un corazón puro.

Al otro lado del mundo, un niño encaja perfectamente en estos criterios, pero su falta de confianza en sí mismo y su miedo a las alturas le convierten en un mal candidato.

¿Aceptará Papá Noel la idea de cederle el puesto y ayudar a su aprendiz a ocupar el suyo?

Gratuito – es necesario registrarse.

SILENCE ON GOÛTE DE NOËLL: « L’apprenti Père Noël » von Luc Vinciguerra / 1h 18min / Animation, Komödie. Für 3 / 7-Jährige.

Synopsis: Der Weihnachtsmann will nicht in Rente gehen, aber die Regeln sind streng: Er muss sich einen Lehrling aussuchen, der ihn ersetzt. Er wird aus Millionen von Kindern ausgewählt und muss den Namen Nikolaus tragen, Waise sein und ein reines Herz haben.

Auf der anderen Seite der Erde gibt es einen kleinen Jungen, der diese Kriterien perfekt erfüllt, aber sein mangelndes Selbstvertrauen und seine Höhenangst machen ihn zu einem schlechten Kandidaten.

Wird der Weihnachtsmann die Idee akzeptieren, sein Amt abzugeben und seinem Lehrling helfen, seinen Platz einzunehmen?

Kostenlos – Nach Anmeldung.

