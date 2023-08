Café des parents : la pose des limites Médiathèque Lamonzie-Saint-Martin, 14 octobre 2023, Lamonzie-Saint-Martin.

Lamonzie-Saint-Martin,Dordogne

Lieu de rencontres et d’échanges autour des difficultés liées à l’enfance et à la parentalité avec Laura Hauguel (animatrice consultante parentale).

2023-10-14

Médiathèque

Lamonzie-Saint-Martin 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A place to meet and discuss childhood and parenting issues with Laura Hauguel (parenting consultant)

Un lugar para reunirse y hablar de las dificultades relacionadas con la infancia y la paternidad con Laura Hauguel (asesora de paternidad)

Ort der Begegnung und des Austauschs über Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Kindheit und Elternschaft mit Laura Hauguel (Animatorin und Elternberaterin)

