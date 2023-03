Projection documentaire : ode pavillonnaire Médiathèque Lamonzie-Saint-Martin Lamonzie-Saint-Martin Catégories d’Évènement: Dordogne

VOUS PRENDREZ BIEN UN DOC ? : Les rendez-vous de l'œil lucide en médiathèque (https://www.facebook.com/LoeiLucideASSO/events/) Projection documentaire : «Ode pavillonnaire» Réalisé par Frédéric Ramade, France • 2005 • 45 minutes. Entrée libre et gratuite. Résumé : Jugés par beaucoup comme de véritables ratages architecturaux, les pavillons incarnent néanmoins le rêve de millions de français. Cherchant à comprendre ce phénomène, le réalisateur Frédéric Ramade reprend le chemin du lotissement où il a passé son enfance pour y mettre en scène les membres de sa famille. Avec humour, il livre un témoignage critique, de l'intérieur, sur la façon dont une famille a rêvé sa vie à travers la construction de son pavillon. Père, mère, fille et fils, devenus le temps du film une « famille témoin », finissent par faire de leur vie une oeuvre et de leur pavillon un readymade.

