Festival « les 48h de la BD » Médiathèque, 31 mars 2023, Lalinde Lalinde.

Festival « les 48h de la BD »

Av. du Général Leclerc Médiathèque Lalinde Dordogne Médiathèque Av. du Général Leclerc

2023-03-31 – 2023-04-01

Médiathèque Av. du Général Leclerc

Lalinde

Dordogne

Lalinde .

Le festival de la BD a lieu sur deux jours. Au programme samedi 1er avril, rencontre avec Troubs, scénariste et illustrateur BD et séance de dédicaces de 9h à 10h30 (gratuit et tout public). Les albums BD seront en vente directement à la médiathèque grâce au partenariat avec la librairie Grain de Lire !

Le festival de la BD a lieu sur deux jours. Au programme samedi 1er avril, rencontre avec Troubs, scénariste et illustrateur BD et séance de dédicaces de 9h à 10h30 (gratuit et tout public). Les albums BD seront en vente directement à la médiathèque grâce au partenariat avec la librairie Grain de Lire !

+33 5 53 57 70 60 Médiathèque municipale

festival de la bd

Médiathèque Av. du Général Leclerc Lalinde

dernière mise à jour : 2023-03-24 par