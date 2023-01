Des ateliers “Mener l’enquête” proposés par le Labo 148 Médiathèque l’Albatros – Armentières Armentières Catégories d’Évènement: Armentières

Des ateliers "Mener l'enquête" proposés par le Labo 148
Jeudi 11 mai, 15h00
Médiathèque l'Albatros – Armentières

Nombre de places limitées, inscription sur réservation

Plusieurs personnes dans une gare le matin une dispute, une bousculade, les participants de l’atelier se mettent à la place d’un journaliste qui doit mener l’enquête Médiathèque l’Albatros – Armentières Médiathèque Rue Paul Pouchain Armentières 59280 Nord Hauts-de-France A partir d’un scénario modifiable : plusieurs personnes dans une gare le matin (une vieille dame, une influenceuse sur instagram, un homme portant une barbe, un couple qui promène son chien), une dispute, une bousculade, une explosion, la panique, une alerte attentat,… les participant.e.s de l’atelier se mettent à la place d’un.e journaliste qui doit mener l’enquête. Il faut interroger les témoins et comprendre ce qui s’est passé le matin. A la fin de l’enquête les participant.e.s réalisent un article ou un reportage radio ou télé sur les faits. La restitution de la production permet un débriefing sur les sources, sur le travail de recoupement et la vérification des informations, sur la déontologie du journaliste, sur l’objectivité dans la production de l’information. Les notions de « fake news » et de « complotisme » sont abordées par la bande. Les participant.e.s, en ayant fait l’expérience de la production d’un article, sont capables d’adopter une position plus sceptique, de prendre en compte des points de vue divergents et de vérifier une source.

