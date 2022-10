Lecture musicale et soirée jeux à Armentières Médiathèque L’Albatros Armentières Armentières Catégories d’évènement: Armentières

Lecture musicale et soirée jeux à Armentières Samedi 15 octobre, 17h00, 19h00 Médiathèque L'Albatros Armentières

Gratuit, lecture musicale sur inscription

Lecture musicale et soirée jeux à Armentières dans le cadre des Nuits des bibliothèques Médiathèque L’Albatros Armentières Rue Paul Pouchain Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France Lecture musicale « Histoire d’une baleine blanche »

Lecture Musicale familiale adaptée du texte de Luis Sepulveda par Les Fous à réaction

Cette Histoire d’une baleine blanche de Luis Sepulveda rejoint Le Petit Prince et Jonathan Livingstone le goéland dans le panthéon des livres universels nous poussant à réfléchir sur notre responsabilité d’habitants de la Planète. Un texte puissant et poétique. Avec Olivier Menu et William Schötte.

Tout public à partir de 8 ans

Sur inscription

Gratuit Animation – Soirée jeux

Divers jeux de plateau dans la médiathèque

Soirée jeux sur la thématique de l’environnement mais pas que… animée par l’équipe de la médiathèque et l’association Not’Musette

En accès libre

Gratuit

Tout public

