Ateliers sur l’environnement à Armentières Médiathèque L’Albatros Armentières, 15 octobre 2022, Armentières.

Entrée libre, gratuit

Ateliers sur l’environnement à Armentières dans le cadre des Nuits des bibliothèques

Médiathèque L'Albatros Armentières

Atelier « Création de Tawashi »

Une alternative écologique et économique à l’éponge industrielle

Venez découvrir et fabriquer une éponge tawashi ! C’est une éponge écolo, que nous fabriquerons à partir de chutes de tissu. Un simple cadre en bois et quelques clous permettront de tisser l’éponge. Vous repartirez avec votre éponge !

A partir de 6 ans

Samedi 15 octobre à 14h30

Atelier « Not’musette »

Association armentiéroise pour la promotion d’une consommation durable

Not’musette œuvre pour une consommation responsable et durable à travers un groupement d’acheteurs citoyens et l’organisation d’ateliers de sensibilisation. Elle propose des ateliers d’échanges, de tests et de réalisation de produits « fait maison » avec des éléments de base écologiques ou Zéro déchets, alimentaires ou non alimentaires.

Tenue de buvette et petite restauration et animations ludiques autour de l’environnement à partir de 15h30

Animations gratuites. Buvette et restauration payante

Tout public

Atelier Exposition «Monotype»

Restitution Atelier «Monotype» par l’illustratrice jeunesse Anaïs Ruch (Le Labo des Histoires)

Cet atelier s’adresse aux ados et pré-ados, une tranche d’âge à partir de laquelle on commence à avoir une sensibilité aux sujets environnementaux. L’objectif sera alors de créer des affiches, grâce à la technique du monotype qui plaît aux jeunes sur 4 séances : le 17/09, le 01/10, le 08/10 et le 08/10 à 10h30. Concrètement, les participants seront invités à tirer au sort des émotions et à y ajouter des actions, des animaux, des plantes, des gestes, etc. A partir de là, ils devront réaliser une affiche pour défendre les sujets piochés et ainsi constituer une mini-campagne de protection pour la planète. Le samedi 15 octobre, le tout-public pourra être invité à participer à cette exposition en réalisant un mini-format d’affiche sur ces sujets.

Pour ados et pré-ados

Samedi 15 octobre à 10h30



