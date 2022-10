Rentrée littéraire à la médiathèque d’Armentières Médiathèque L’Albatros Armentières Armentières Catégories d’évènement: Armentières

Nord

Rentrée littéraire à la médiathèque d’Armentières Médiathèque L’Albatros Armentières, 15 octobre 2022, Armentières. Rentrée littéraire à la médiathèque d’Armentières Samedi 15 octobre, 10h00 Médiathèque L’Albatros Armentières

Gratuit, sur inscription

Rentrée littéraire à la médiathèque d’Armentières dans le cadre des Nuits des bibliothèques Médiathèque L’Albatros Armentières Rue Paul Pouchain Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France Rentrée littéraire (ados et adultes) en partenariat avec la librairie Majuscule

en présence de la bloggeuse Mademoiselle Lit

L’équipe de la médiathèque, en partenariat avec la librairie Majuscule, vous présente une sélection de livres choisie parmi les sorties de cette rentrée littéraire 2022. A cette occasion, L’Albatros reçoit Maïté Defives, bloggeuse littéraire nordiste installée sur Paris depuis quelques années qui rencontre un large public sur les réseaux sociaux avec son blog « Mademoiselle Lit »

Pour ados et adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T10:00:00+02:00

2022-10-15T12:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Armentières, Nord Autres Lieu Médiathèque L'Albatros Armentières Adresse Rue Paul Pouchain Armentières Ville Armentières lieuville Médiathèque L'Albatros Armentières Armentières Departement Nord

Médiathèque L'Albatros Armentières Armentières Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/armentieres/

Rentrée littéraire à la médiathèque d’Armentières Médiathèque L’Albatros Armentières 2022-10-15 was last modified: by Rentrée littéraire à la médiathèque d’Armentières Médiathèque L’Albatros Armentières Médiathèque L'Albatros Armentières 15 octobre 2022 Armentières Médiathèque l'Albatros - Armentières Armentières

Armentières Nord