Cet évènement est passé Atelier sérigraphie Médiathèque Lagirafe Montfort-sur-Meu Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu Atelier sérigraphie Médiathèque Lagirafe Montfort-sur-Meu, 16 septembre 2023, Montfort-sur-Meu. Atelier sérigraphie Samedi 16 septembre, 15h00 Médiathèque Lagirafe Atelier de sérigraphie : à partir d’illustrations de la tour du Papegaut, actuellement en restauration, création par les participants de sérigraphies originales Médiathèque Lagirafe 1, place du Tribunal, 35160 Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 09 00 17 http://www.montfort-sur-meu.fr https://www.montfort-sur-meu.bzh/se-divertir/mediatheque-lagirafe/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.montfort-sur-meu.bzh/actualite/journees-europeennes-du-patrimoine-2023/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-de-serigraphie-706714029687 »}] Médiathèque Lagirafe Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 JEP 2023 Montfort – atelier sérigraphie Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu Autres Lieu Médiathèque Lagirafe Adresse 1, place du Tribunal, 35160 Montfort-sur-Meu Ville Montfort-sur-Meu Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Médiathèque Lagirafe Montfort-sur-Meu latitude longitude 48.138118;-1.956883

Médiathèque Lagirafe Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montfort-sur-meu/