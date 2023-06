Petit déj autour des livres Médiathèque Labatut, 1 juillet 2023, Labatut.

Labatut,Landes

Venez découvrir les dernières nouveautés de la médiathèque et discuter autour d’un bon café !.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 12:00:00. EUR.

Médiathèque

Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the latest releases from the multimedia library and chat over a good cup of coffee!

Venga a descubrir las novedades de la mediateca y disfrute de una buena taza de café

Entdecken Sie die neuesten Bücher der Mediathek und unterhalten Sie sich bei einem guten Kaffee!

Mise à jour le 2023-05-31 par OT Pays d’Orthe et Arrigans