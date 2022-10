Film «Le Loup et le Lion » à Roncq Médiathèque La Source Roncq Catégories d’évènement: Nord

Film «Le Loup et le Lion » à Roncq
Samedi 15 octobre, 18h00
Médiathèque La Source

Sur inscription (5€)

Médiathèque La Source
293 rue de Lille 59223 Roncq

Téléphone : 06.31.19.72.17

contact@cinemaroncq.fr 18h00: Film «Le Loup et le Lion » – tout public – tarif unique à 5€

Synopsis – A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert…

