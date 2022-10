Ateliers créatifs à Roncq Médiathèque La Source Roncq Catégories d’évènement: Nord

Roncq

Ateliers créatifs à Roncq Médiathèque La Source, 15 octobre 2022, Roncq. Ateliers créatifs à Roncq Samedi 15 octobre, 15h30 Médiathèque La Source

Sur inscription

Ateliers créatifs à Roncq dans le cadre des Nuits des bibliothèques Médiathèque La Source 293 rue de Lille 59223 Roncq Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 1er atelier : Création d’instruments d’un Memory Art en disques d’argiles avec empreinte de plantes :

15h30 – 16h30 : Activité manuelle « Memory Végétal » – enfants 4/6 ans – sur inscription

15h30 – 16h30 : Activité manuelle « Tambour bouteille » – enfants 7/10 ans – sur inscription 2e atelier : Création d’un mobil en bois avec éléments de récup pour faire un mobile pour l’extérieur :

16h30 – 17h30 : Activité manuelle « Carillons du jardin » – (4/6 ans) – sur inscription

16h30 – 17h30 : Activité manuelle « Carillons du jardin » – (7/10 ans) – sur inscription

Création Playmais de toutes les formes :

16h30 – 17h30 : Activité manuelle « A nous toutes les couleurs ! » – (4/6 ans) – sur inscription

16h30 – 17h30 : Activité manuelle « A nous toutes les couleurs ! » – (7/10 ans) – sur inscription 3e atelier : Création d’un tableau nature, impression couleur d’automne :

17h30 – 18h30 : Activité manuelle « Nature et Paysage » – (4/6 ans) – sur inscription

17h30 – 18h30 : Activité manuelle « Nature et Paysage » – (7/10 ans) – sur inscription

Création d’un petit pot en terre cuit avec tête de bonhomme :

17h30 – 18h30 : Activité manuelle « P’tit Pot » – (4/6 ans) – sur inscription

17h30 – 18h30 : Activité manuelle « P’tit Pot » – (7/10 ans) – sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T15:30:00+02:00

2022-10-15T18:30:00+02:00

