sur inscription 5 €

Spectacle concert-BD Billy Symphony à Roncq dans le cadre des Nuits des bibliothèques
Médiathèque La Source
293 rue de Lille 59223 Roncq
Samedi 15 octobre 2022, 14h30 – 15h30
sur inscription 5 €

Une création musicale originale de Claire Bellamy & Pierre-Yves Langlois interprétée par Claire Bellamy & David Laisné

« C’est L’histoire d’un jeune vagabond qui rêve de devenir un grand musicien…

C’est l’histoire d’un petit oiseau qui rêve de chanter en toute liberté…

À la recherche de l’accord parfait, c’est l’histoire d’une amitié. »

