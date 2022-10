Village du Jeu à Roncq Médiathèque La Source Roncq Catégories d’évènement: Nord

Village du Jeu à Roncq Médiathèque La Source, 15 octobre 2022, Roncq. Village du Jeu à Roncq Samedi 15 octobre, 14h00 Médiathèque La Source

Entrée libre

Village du Jeu à Roncq dans le cadre des Nuits des bibliothèques Médiathèque La Source 293 rue de Lille 59223 Roncq

14h – 18h : En famille et enfants à partir de 4 ans

Le Village du jeu s’installe pour vous proposer de profiter de la nature à travers une forêt de jeux de société modernes sélectionnés pour l’occasion. Depuis 10 ans les animateurs du Village du jeu arpentent les sentiers de l’animation ludique allant à la rencontre de tous les publics. Ils posent leur malles débordantes de plusieurs dizaines de jeux de société modernes dans la clairière de La Source pour vous proposer un moment hors du temps. Vous ne connaissez pas les jeux? Vous ne savez pas choisir ? Laissez vous guider ils sauront débusquer au détour d’un buisson le jeu adapté à vos envies. Tous sont présentés et expliqués. Libérés de la lecture des règles, Il ne vous reste plus qu’à profiter d’une expérience des plus plaisante. Laissez vous porter par le vent de la curiosité et de la découverte. Pour quelques minutes ou quelques heures venez (re)découvrir le plaisir de jouer en famille ou entre amis. 14h00 – Food Truck gourmand « Jim’s Candy »

Gourmands et rafraîchissants, venez nombreux les déguster !

Collation avec douceurs

