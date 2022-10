Ateliers créatifs à Roncq Médiathèque La Source Roncq Catégories d’évènement: Nord

Roncq

Ateliers créatifs à Roncq Médiathèque La Source, 15 octobre 2022, Roncq. Ateliers créatifs à Roncq Samedi 15 octobre, 11h00 Médiathèque La Source

Sur inscription

Ateliers créatifs à Roncq dans le cadre des Nuits des bibliothèques Médiathèque La Source 293 rue de Lille 59223 Roncq Roncq 59223 Nord Hauts-de-France Création d’un thermomètre en forme d’un bonhomme :

10h – 11h : Atelier « Monsieur météo » pour les petits – (4/6 ans) – sur inscription

10h – 11h : Atelier « Monsieur météo » pour les grands – (7/10 ans) – sur inscription Création d’attrape rêve :

11h – 12h : Atelier « Attrape rêve » pour les petits – (4/6 ans) – sur inscription

11h – 12h : Atelier « Attrape rêve » pour les grands – (7/10 ans) – sur inscription

Création d’une bombe à graines avec bouchon végétal (argile) biodégradable à jeter dans la nature :

11h – 12h : Atelier « Flower Power » pour les petits – (4/6 ans) – sur inscription

11h – 12h : Atelier « Flower Power » pour les grands – (7/10 ans) – sur inscription Atelier fresque :

11h – 16h30

«Tout au long de la journée, il sera possible de laisser son dessin de plante sur notre fresque lorsque les portes de la salle seront ouvertes. Venez participer à cette œuvre en commun, où chacun peut apporter sa touche !»

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T11:00:00+02:00

2022-10-15T16:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roncq Autres Lieu Médiathèque La Source Adresse 293 rue de Lille 59223 Roncq Ville Roncq lieuville Médiathèque La Source Roncq Departement Nord

Médiathèque La Source Roncq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roncq/

Ateliers créatifs à Roncq Médiathèque La Source 2022-10-15 was last modified: by Ateliers créatifs à Roncq Médiathèque La Source Médiathèque La Source 15 octobre 2022 médiathèque La Source Roncq Roncq

Roncq Nord