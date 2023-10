KIBOKO Médiathèque La Source Le Bouscat, 22 novembre 2023, Le Bouscat.

KIBOKO Mercredi 22 novembre, 16h00 Médiathèque La Source Gratuit sur inscription auprès de la Médiathèque La Source

Kiboko est un spectacle inspiré du Japon qui raconte l’histoire de deux poupées, une fille et un garçon Kiboko et Kiboko. À travers les aventures de ces personnages, le spectacle aborde la question de genre sous forme de carte postale sonore et visuelle.

Organisé par la Médiathèque du Bouscat en partenariat avec Friix Club

Médiathèque La Source Place Gambetta, 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T16:00:00+01:00 – 2023-11-22T18:00:00+01:00

©Apolline Clapson-min