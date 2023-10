VUE D’ENSEMBLE Médiathèque La Source Le Bouscat Catégories d’Évènement: Gironde

Le Bouscat VUE D’ENSEMBLE Médiathèque La Source Le Bouscat, 21 novembre 2023, Le Bouscat. VUE D’ENSEMBLE 21 – 25 novembre Médiathèque La Source Entrée gratuite Après plusieurs séances de sensibilisation, de débats et de compromis, des petits groupes de collégiens donnent à voir leur vision sur l’égalité.

Prenez le temps de visiter l’exposition, regardez attentivement chaque photo, vous aurez une « Vue d’Ensemble »

Organisé par la mairie Le Bouscat, en partenariat avec les collèges du Bouscat : Ausone, Jean Moulin et Sainte-Anne. Médiathèque La Source Place Gambetta, 33110 Le Bouscat

2023-11-21T12:00:00+01:00 – 2023-11-21T18:30:00+01:00

