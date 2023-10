REGARDS CROISÉS SUR LA STIGMATISATION DES PERSONNES AYANT DES TROUBLES PSYCHIQUES : INFORMER POUR DÉSTIGMATISER » Médiathèque La Source Le Bouscat, 15 novembre 2023, Le Bouscat.

REGARDS CROISÉS SUR LA STIGMATISATION DES PERSONNES AYANT DES TROUBLES PSYCHIQUES : INFORMER POUR DÉSTIGMATISER » Mercredi 15 novembre, 19h00 Médiathèque La Source Entrée libre et gratuite.

En France, parmi les 12 millions de personnes en situation de handicap, plus de 9 millions ont un handicap invisible. Trop souvent, les handicaps invisibles sont incompris, minimisés, niés : ainsi, nombreuses sont les personnes concernées qui doivent faire face à des situations stigmatisantes voire discriminantes. Venez donc rencontrer 3 intervenants en santé mentale, 3 regards croisés : patient, famille et soignant, pour entendre, écouter et s’exprimer.

Organisé par le CCAS du Bouscat, en partenariat avec les associations Psy’hope et UNAFAM et le CHU Charles Perrens.

Médiathèque La Source Place Gambetta, 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T19:00:00+01:00 – 2023-11-15T21:00:00+01:00

