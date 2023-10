Table ronde « Chaleur en ville » Médiathèque La Source Le Bouscat, 23 octobre 2023, Le Bouscat.

Table ronde « Chaleur en ville » Lundi 23 octobre, 18h30 Médiathèque La Source Entrée libre

Comment adapter les aménagements urbains, l’habitat et les modes de vie à l’augmentation linéaire des températures, mais surtout aux périodes de canicule de plus en plus intenses et fréquentes.

Avec Bordeaux Métropole et l’a’urba.

Médiathèque La Source place Gambetta le bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-10-23T18:30:00+02:00 – 2023-10-23T20:00:00+02:00

