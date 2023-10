Comprendre le changement climatique Médiathèque La Source Le Bouscat, 13 octobre 2023, Le Bouscat.

Comprendre le changement climatique 13 – 28 octobre Médiathèque La Source Entrée libre

Cette exposition sur le changement climatique proposée par le ministère de la Transition écologique permet de mieux comprendre ce phénomène complexe et d’en mesurer les conséquences, faits et chiffres clés à l’appui. Une présentation claire et colorée qui s’adresse à tous les publics.

Une exposition réalisée par l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique.

Exposition visible jusqu’au 28 octobre.

Médiathèque La Source place Gambetta le bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T12:00:00+02:00 – 2023-10-13T17:00:00+02:00

2023-10-28T10:00:00+02:00 – 2023-10-28T17:00:00+02:00

ONERC