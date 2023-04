Café linguistique géant Médiathèque La Source Le Bouscat Catégories d’Évènement: Gironde

Café linguistique géant Médiathèque La Source, 25 mai 2023, Le Bouscat. Café linguistique géant Jeudi 25 mai, 18h30 Médiathèque La Source Entrée gratuite / Réservation conseillée : meba.europe@gmail.com ou au 05 57 22 26 02 La Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine est heureuse de vous présenter sa Fête de l’Europe 2023

Du 4 au 25 mai, à Bordeaux et sa métropole retrouvez nos conférences, concerts, village européen, jeu de piste, café linguistique et de nombreuses autres activités !

Rendez-vous le 25 mai 2023 à 18h30 à la Médiathèque La Source au Bouscat pour pratiquer les langues européennes – l’allemand, l’anglais, l’italien, l’espagnol – mais aussi découvrir les langues slaves ou régionales !

Moment de convivialité offert par la Ville du Bouscat.

Entrée gratuite / Réservation conseillée : meba.europe@gmail.com ou au 05 57 22 26 02

Nous vous attendons nombreux pour ce mois européen, fédérateur et convivial Médiathèque La Source Place Gambetta, Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:meba.europe@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

