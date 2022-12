Concert tôt… duo Odessa Médiathèque La Source Le Bouscat Catégories d’évènement: Gironde

Le Bouscat

Concert tôt… duo Odessa Médiathèque La Source, 11 janvier 2023, Le Bouscat. Concert tôt… duo Odessa 11 et 12 janvier 2023 Médiathèque La Source

Tarif normal : 10€ / Tarif réduit : 8€ / Carte jeune – pass culture : 5€

Avec Jérôme Brajtman (guitare) et Rémi Delangle (clarinette) Médiathèque La Source Le Bouscat Lafon Féline Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine Avec Jérôme Brajtman (guitare) et Rémi Delangle (clarinette) Mercredi 19h : Médiathèque La Source au Bouscat

Jeudi 14h15 : espace Simone Signoret à Cenon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-11T19:00:00+01:00

2023-01-12T15:15:00+01:00 Polifonia Eliane Lavail

