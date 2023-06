Atelier création d’un livre « Mascarade » Médiathèque La Source 50 000 Saint-Lô Saint-Lô, 29 août 2023, Saint-Lô.

Création d’un livre objet original sur le thème des masques et de l’hybridation. En faisant se rencontrer les écritures et l’imaginaire d’enfants et de personnes âgées, sous forme d’un « pêle-mêle ».

Médiathèque La Source 50 000 Saint-Lô place du Champ de mars 50000 Saint-Lô Saint-Lô 50000 Manche Normandie 02 33 72 52 53 http://mediatheque.saint-lo.fr Parkings et places PMR à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-29T09:30:00+02:00 – 2023-08-29T12:00:00+02:00

2023-09-01T14:00:00+02:00 – 2023-09-01T17:00:00+02:00

©Céline Azorin