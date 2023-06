Vernissage de l’exposition de Brigitte DeLalande Médiathèque La Salorge La Guerche-de-Bretagne, 3 juin 2023, La Guerche-de-Bretagne.

Vernissage de l’exposition de Brigitte DeLalande Samedi 3 juin, 12h00 Médiathèque La Salorge

Venez découvrir le travail de Brigitte DeLalande et la rencontrer à l’occasion du vernissage de l’exposition « Ce qu’elles en disent ».

Ces fleurs parlent de rencontres, de souvenirs, de perles de rosées qui pleurent sur les pétales ou de rayons de lumières qui s’attardent au long des stigmates. Elles prennent la pose, se trament et se griffent de coups de pinceaux improbables.

Elles surgissent ou s’estompent, triomphantes ou fanées dans leur combat contre le temps, et, exhalent, le temps d’un regard, un parfum d’immortalité.

Ce temps de vernissage est l’occasion de rencontrer l’artiste, d’échanger avec elle sur son travail et de s’enrichir des belles rencontres que vous ne manquerez pas de faire à l’occasion de cet évènement qui regroupent différents acteurs de la vie culturelle guerchaise (Centre culturel, médiathèque, Conservatoire de musique et d’art dramatique…).

Médiathèque La Salorge 35130, La Guerche de Bretagne La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 96 22 20 Centre culturel qui accueille une médiathèque, un espace d'exposition, le conservatoire de musique et d'art dramatique ainsi que l'école d'arts plastiques du territoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T12:00:00+02:00 – 2023-06-03T13:00:00+02:00

©brigittedelalande