LA GUERCHE DE BRETAGNE Atelier fabrication de nichoirs monospécifiques Médiathèque La Salorge La Guerche-de-Bretagne, 3 juin 2023, La Guerche-de-Bretagne. Atelier fabrication de nichoirs monospécifiques Samedi 3 juin, 10h00 Médiathèque La Salorge Atelier ouvert pour les enfants accompagnés d’un adulte. Pas d’inscription nécessaire. Dans le cadre de la création de nouveaux jardins dans notre commune, un atelier participatif de fabrication de nichoirs est proposé dans le cadre de « Rendez-vous aux jardins ». Médiathèque La Salorge 35130, La Guerche de Bretagne La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 96 22 20 https://www.laguerchedebretagne.fr/ https://www.facebook.com/bibliotheque.laguerche Centre culturel qui accueille une médiathèque, un espace d’exposition, le conservatoire de musique et d’art dramatique ainsi que l’école d’arts plastiques du territoire. parkings en zone bleue Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

