Noël à la Médiathèque Médiathèque La Regalido Mouriès, 28 décembre 2023, Mouriès.

Mouriès Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28 15:30:00

fin : 2023-12-28 18:00:00

L’équipe de la Médiathèque La Regalido à Mouriès vous convie à un après-midi cinéma et concert, jeudi 28 décembre, de 15h30 à 18h !.

Venez profiter d’un après-midi de convivialité autour d’une séance de cinéma et d’un concert de grande qualité proposé par l’ensemble vocal UnaCorda.



Gourmandises et verre de l’amitié, offerts par la Commune de Mouriès seront également de la partie pour créer un véritable moment chaleureux de rencontre et d’échange avec les artistes.



15h30 : Cinéma

L’enfant au grelot – Court-métrage de J. R. Girerd

Entrée gratuite, public familial, dès 3 ans



Intermède gourmand



17h : Concert

Par l’ensemble UnaCorda

Participation libre, tout public

Échange avec les chanteurs autour du verre de l’amitié



Renseignements et réservations au 04 90 47 74 65 ou à numeriquemouries@gmail.com

.

Médiathèque La Regalido Rue du Temple

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



