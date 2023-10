Halloween – Atelier manga à la Médiathèque La Regalido Médiathèque La Regalido Mouriès, 2 novembre 2023, Mouriès.

Mouriès,Bouches-du-Rhône

La Médiathèque La Regalido à Mouriès propose un atelier de création de manga spécial Halloween pour les enfants de 12 à 15 ans, jeudi 02 novembre, de 10h à 12h.

2023-11-02 10:00:00 fin : 2023-11-02 12:00:00. .

Médiathèque La Regalido Rue du Temple

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Médiathèque La Regalido in Mouriès is offering a special Halloween manga workshop for children aged 12 to 15, Thursday 02 November, from 10am to 12pm

La Médiathèque La Regalido de Mouriès ofrece un taller especial de manga de Halloween para niños de 12 a 15 años, el jueves 2 de noviembre, de 10.00 a 12.00 h

Die Mediathek La Regalido in Mouriès bietet am Donnerstag, den 02. November, von 10 bis 12 Uhr einen Workshop zur Erstellung von Mangas speziell für Halloween für Kinder von 12 bis 15 Jahren an

Mise à jour le 2023-10-25 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles