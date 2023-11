Halloween – Atelier d’écriture à la Médiathèque La Regalido Médiathèque La Regalido Mouriès, 31 octobre 2023, Mouriès.

Mouriès,Bouches-du-Rhône

La Médiathèque La Regalido à Mouriès propose un atelier d’écriture spécial Halloween pour les enfants de 7 à 10 ans, mardi 31 octobre, de 10h30 à 11h30.

2023-10-31 10:30:00 fin : 2023-10-31 11:30:00. .

Médiathèque La Regalido Rue du Temple

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The La Regalido multimedia library in Mouriès is offering a special Halloween writing workshop for children aged 7 to 10, on Tuesday 31 October, from 10.30am to 11.30am

La mediateca La Regalido de Mouriès propone un taller de escritura especial Halloween para niños de 7 a 10 años, el martes 31 de octubre, de 10.30 a 11.30 h

Die Mediathek La Regalido in Mouriès bietet am Dienstag, den 31. Oktober, von 10:30 bis 11:30 Uhr einen speziellen Halloween-Schreibworkshop für Kinder von 7 bis 10 Jahren an

Mise à jour le 2023-10-27 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles